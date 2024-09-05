Курганских подростков поймали на сбыте крупной партии наркотиков

Пятеро несовершеннолетних из Кургана обвиняются в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. Группу задержали в 2023 году за распространение через интернет с использованием закладок и изъяли у них более 3 килограммов наркотиков, сообщает СУ СКР по региону на своем сайте.