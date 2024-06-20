К осени в России появится ГОСТ на мед

Осенью в России появится государственный стандарт на продукцию пчеловодства. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, 17 июня сообщает Парламентская газета.
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