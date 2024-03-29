Невролог Пицуха объяснила, почему немеют икры

Онемение икр — довольно неприятное ощущение, которое проявляется потерей чувствительностей тканей. И это не самостоятельное заболевание, а лишь симптом, который может говорить о тех или иных нарушениях в организме.
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