Больничная клоунада помогает детям быстрее выздороветь

Фото: Сгенерировано ИИ/ Информационное агентство Да-Да Новости Недавнее исследование израильских медиков, представленное на конгрессе Европейского респираторного общества в Австрии, показало, что общение с больничными клоунами способно сократить время госпитализации детей с пневмонией.