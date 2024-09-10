Больничная клоунада помогает детям быстрее выздороветь

Фото: Сгенерировано ИИ/ Информационное агентство Да-Да Новости Недавнее исследование израильских медиков, представленное на конгрессе Европейского респираторного общества в Австрии, показало, что общение с больничными клоунами способно сократить время госпитализации детей с пневмонией.
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