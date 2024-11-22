В США заявили о необходимости Вашингтону избежать эскалации ядерной войны с КНР и Россией

США должны избежать «неконтролируемой эскалации» ядерной войны с Китаем и Россией. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на доклад проекта по ядерным вопросам при вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.
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