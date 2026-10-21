© Евгений Епанчинцев/РИА НовостиПенсионными сбережениями пока не занимаются 57% россиян, участвовавших в опросе финансового маркетплейса «Выберу.
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