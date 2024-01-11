Стали известны причины закрытия проводившего «голую» вечеринку Ивлеевой клуба

Причинами для принятия судом решения о закрытии на 90 суток московского клуба «Мутабор», где проходила «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, могли послужить отсутствие термометров на складе с пивом, трещины на стенах, а также следы жизнедеятельности грызунов .