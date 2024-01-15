Экс-генерал НАТО предрек проигрыш Украины

В украинском конфликте есть три возможных сценария его развития, и в двух из них – побеждает Россия, если Запад не поможет Киеву, заявил экс-верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав в интервью Newsweek.
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