Следователями Сахалинского ЛО МВД России на транспорте окончено производство по уголовному делу о сбыте наркотиков

Оперуполномоченными отдела по контролю за оборотом наркотиков Сахалинского ЛО МВД России на транспорте в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий были задержаны при попытке помещения наркотиков в тайники двое жителей Пермского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии