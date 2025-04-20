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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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2Drots играют против Fight Nights в Красногорске

Winline Медиалига, 1-й тур 20 апреля, воскресенье 2Drots – Fight Nights – 0:0 (первый тайм) 2Drots: Ландаков, Евтушенко, Саля, Лога, Муш, Манаев, Пога, Слон, Юсупов, Биря, Курзенев.

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