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«Проблемы с памятью?»: Ольга Бузова считает, что Лада Дэнс жестоко оклеветала ее

«Проблемы с памятью?»: Ольга Бузова считает, что Лада Дэнс жестоко оклеветала ее

Ольге Бузовой надоело молчать, слушая высказывания певицы Лады Дэнс от том, что она украла у нее песню Baby tonight.

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