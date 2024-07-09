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Царьград

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Госдума поддержит расширение списка статей, по которым можно выдворять мигрантов

Госдума поддержит расширение списка статей, по которым можно выдворять мигрантов

Предложенный МВД законопроект разрешит депортировать иностранцев, нарушающих правила учёта и не подчиняющихся полиции.

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