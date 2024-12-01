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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плишкин о парном катании: «К сожалению, выкидывают много хореографии в угоду элементам. Сделайте связующие как у танцоров, не катайтесь так много параллельно – и будете непобедимы»

– Если придет озарение, можно сейчас сделать новых Пападакис и Сизерона, которые всех будут выносить? – Я думаю, да.

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