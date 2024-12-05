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Адвокат Трампа потребовал закрыть дело о вмешательстве в выборы 2020 года

Адвокат Трампа потребовал закрыть дело о вмешательстве в выборы 2020 года

Адвокат избранного президента США Дональда Трампа Стив Сэдоу подал в среду, 4 декабря, ходатайство в апелляционный суд штата Джорджия о прекращении разбирательство по делу о вмешательстве в президентские выборы 2020 года.

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