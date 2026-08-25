Аршавин о «Спартаке»: «Провел идеальный матч против «Зенита», продемонстрировал не только мастерство, но и самоотверженность. Никто из игроков не дрогнул»

Андрей Аршавин оценил победу « Спартака » над « Зенитом » (2:0) в 5-м туре Альфа-Банк РПЛ . «Спартак» просто накрывал «Зенит» при розыгрыше мяча от ворот, петербуржцы в такой ситуации испытывают проблемы.