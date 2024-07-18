Почти 90% плана противопожарных мер выполнили в лесах Подмосковья

Противопожарное обустройство лесов почти завершили в Подмосковье. Годовой план уже выполнили на 88%. Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, работы по эксплуатации лесных дорог и устройству минерализованных полос ведут с опережением графика.
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