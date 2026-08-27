МИД России призвал МАГАТЭ принять меры в связи с ударами ВСУ по Запорожской АЭС

Заявление МИД России Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с заявлением, в котором призвало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) принять необходимые меры в ответ на удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (АЭС).