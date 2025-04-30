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Дневник школьницы **Елены Мухиной,** лето 1941 года: __«Сейчас я читаю "Рудина"...

Дневник школьницы Елены Мухиной, лето 1941 года: «Сейчас я читаю "Рудина". Вот выписки оттуда: "Ведь это тоже своего рода расчёт: надел на себя человек маску равнодушия и лени, авось, мол, кто-нибудь подумает: вот человек, сколько талантов в себе погубил! А поглядеть попристальнее – и талантов-то в нём никаких нет"; "Отрицайте всё, и вы легко можете прослыть за умницу"».

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