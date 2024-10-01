«Новые требования». Какие изменения произойдут в сфере недвижимости с 1 октября 2024?

В октябре вступают в силу ряд важных законов, которые кардинально изменят жизнь россиян. С 1 октября вступает в силу закон, согласно которому принимать наличные платежи в сфере ЖКХ смогут только операторы, внесенные в специальный реестр Центробанка РФ.
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