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Израильская авиация наносит удары по Ходейде на западе Йемена

Израильская авиация наносит удары по Ходейде на западе Йемена

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность в связи с израильскими авиаударами по городу Ходейда на западе Йемена.

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