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Несекретные материалы

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В США забраковали еще один законопроект о помощи Украине

В США забраковали еще один законопроект о помощи Украине

В американском Сенате анонсирован законопроект, согласно которому на помощь Украине и Израилю, а также на цели защиты южных границ США и военные операции на Ближнем Востоке будет выделено около 118 млрд долларов.

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