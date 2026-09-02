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Царьград

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Почти 90% жителей России не верят в достойную жизнь на госпенсию

Почти 90% жителей России не верят в достойную жизнь на госпенсию

Опрос исследовательского центра Russian Field показал, что подавляющее большинство жителей России не верят в возможность сохранить привычный уровень жизни за счёт государственной пенсии.

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