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Царьград

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Предупреждение не услышано. Украина снова дерзит Кадырову. Первый ответ был громким

Предупреждение не услышано. Украина снова дерзит Кадырову. Первый ответ был громким

ВСУ вновь ударили дронами по регионам России, в частности отбита атака по Туапсе и Грозному. Однако в Чечне, если верить публикуемым кадрам, перехвачены не все дроны – сообщается о громких взрывах и разрушениях.

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