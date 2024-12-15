Предупреждение не услышано. Украина снова дерзит Кадырову. Первый ответ был громким

ВСУ вновь ударили дронами по регионам России, в частности отбита атака по Туапсе и Грозному. Однако в Чечне, если верить публикуемым кадрам, перехвачены не все дроны – сообщается о громких взрывах и разрушениях.
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