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Алматинскую область возглавил бывший глава МЧС Чингис Аринов

Алматинскую область возглавил бывший глава МЧС Чингис Аринов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Чингиса Аринова акимом Алматинской области. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальных ресурсах Акорды, передает inAlmaty.

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