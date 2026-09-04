Алматинскую область возглавил бывший глава МЧС Чингис Аринов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Чингиса Аринова акимом Алматинской области. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальных ресурсах Акорды, передает inAlmaty.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВЕ Бани, кафе и прои...
- ВЕ Бани, кафе и прои...
- АЛ Более 32 тысяч пе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым