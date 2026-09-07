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Тульские новости

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Губернатор Тульской области обозначил задачи для Новомосковска

Губернатор Тульской области обозначил задачи для Новомосковска

Напомним, на минувшей неделе Владимир Токарев был назначен на эту должность. Владимир Витальевич ранее работал в силовых структурах, а также имеет большой управленческий опыт: занимал руководящие должности на крупных промышленных предприятиях.

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