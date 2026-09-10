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СахПресс

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Мать погибшего участника СВО на Сахалине получила выплату после вмешательства прокуратуры

Мать погибшего участника СВО на Сахалине получила выплату после вмешательства прокуратуры

В Смирныховском районе прокуратура помогла матери погибшего участника специальной военной операции получить меру социальной поддержки.

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