Поставки удобрений из России в США достигли максимума в в 174 млн долларов

Global Look Press/Serguei Fomine/Russian Look США в марте закупили у России рекордное с февраля количество удобрений на 174 миллиона долларов, сообщили в РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.
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