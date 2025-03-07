Время сухура, ифтара и рекомендации по питанию: советы имама и нутрициолога

Пост (ураза) в месяц Рамадан предполагает отказ от еды и питья от утренней зари и до захода солнца. Рассказываем, когда наступает время сухура и ифтара, какую пишу лучше принимать утром и чем лучше разговеться вечером – во время ифтара.