Защитник Глушаков об игроке "Спартака" Промесе: деваться некуда, будет в России

Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков заявил, что футболисту московского клуба Квинси Промесу, который получил срок за контрабанду наркотиков, не надо никуда дергаться из России и продолжать жить в России.
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