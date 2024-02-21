«Жирона» подписала Кенни Чери

Разыгрывающий (32 года, 180 см) будет выступать за команду до конца сезона-23/24. Бывший игрок «Автодора» начинал сезон в «Ховентуде», в составе которого в 5 матчах АСВ набирал 5,4 очка и 1,2 передачи в среднем за игру.