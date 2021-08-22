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UFC не дал бонус за бой вечера по итогам турнира в Лас-Вегасе

UFC определился с обладателями бонусов по итогам UFC on ESPN 29, который прошел в Лас-Вегасе. По 50 тысяч долларов за лучший перфоманс вечера получили Игнасио Бахамондес, Уилльям Найт, Жосиэн Нуньес и Алехандре Пантойа (все бойцы победили досрочно).

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