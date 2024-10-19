Андрей Храпов провел встречу с делегацией Национальной полиции Турецкой Республики

В МВД России состоялась встреча заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковника полиции Андрея Храпова с делегацией Турецкой Республики во главе с заместителем руководителя Турецкой Национальной полиции, начальником полиции 1-го класса Мустафой Чалышканом.
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