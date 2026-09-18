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За рулем

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Вечный дизель, полный привод, удобный салон — добротный «японец» по цене Нивы

Вечный дизель, полный привод, удобный салон — добротный «японец» по цене Нивы

Что делать, если нужна надежная полноприводная трехдверка, а Ниву брать не хочется? На этот вопрос отвечает эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

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