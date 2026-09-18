Арифметика эффективности ИИ-агента в клиентском сервисе

Когда я вижу в презентации о внедрении ИИ-агентов такие параметры, как «точность распознавания 98%» и «удовлетворённость клиентов 4,9 из 5», я задаю лишь один вопрос: сколько часов работы людей реально высвободило такое внедрение? В ответ обычно повисает неловкая пауза.