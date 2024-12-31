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У людей с ослабленным иммунитетом может наблюдаться недостаточная выработка защитных антител против РСВ после вакцинации

Ученые из Университета Джонса Хопкинса обнаружили, что люди в возрасте 60 лет и старше с ослабленным иммунитетом, включая реципиентов трансплантатов органов и лиц с нарушениями иммунной системы, реагируют на вакцины против респираторно-синцитиального вируса (РСВ) иначе, чем люди с нормальной иммунной функцией.

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