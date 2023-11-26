17-летний курьер приехал забирать деньги у пенсионерки в Сатке

Посредник должен был положить наличные на виртуальную карту через банкомат.В Сатке Челябинской области пожилой женщине позвонили неизвестные, сказали, что в ДТП попала родственница, чтобы ее вызволить из беды, нужны деньги.
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