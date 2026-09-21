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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ди Грасси предложил создавать ИИ-двойников пилотов «Формулы E»: «Можно тренироваться против себя, проехавшего миллионы кругов»

Чемпион «Формулы E» сезона-2016/2017 Лукас ди Грасси выступил за внедрение ИИ в серию – в частности, для создания виртуальных двойников гонщиков.

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