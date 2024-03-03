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Алла Пугачева обратилась к россиянам в первое воскресенье весны

Алла Пугачева обратилась к россиянам в первое воскресенье весны

1 марта Алла Пугачева высказала свое мнение о выходе своего первого альбома за последние 16 лет. Этот альбом состоит из записей живых выступлений, которые певица исполнила на своем юбилейном концерте в 2019 году.

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