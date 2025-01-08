Красовалась в купальнике с вырезом: Самойлова показала фигуру после праздников

Также блогерша похвасталась «секретными» татуировками Оксана Самойлова globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda Многодетная мама и супруга Джигана Оксана Самойлова продемонстрировала свое тело после праздников.
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