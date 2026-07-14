Aркaдий Инин oткaзaлcя пиcaть cцeнaрии из-зa бeccтыдcтвa в кинo

Заслуженный деятель искусств РСФСР Аркадий Инин, из-под чьего пера вышли культовые ленты «Одиноким предоставляется общежитие» и «Однажды двадцать лет спустя», высказал жесткое мнение о состоянии современной культуры.
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