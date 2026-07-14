Моu Новости
ГлавнаяПолитикаШоу-бизнесБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Моu Новости

17 подписчиков

Aркaдий Инин oткaзaлcя пиcaть cцeнaрии из-зa бeccтыдcтвa в кинo

Заслуженный деятель искусств РСФСР Аркадий Инин, из-под чьего пера вышли культовые ленты «Одиноким предоставляется общежитие» и «Однажды двадцать лет спустя», высказал жесткое мнение о состоянии современной культуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии