Мошенники используют игрушки Лабубу для кражи Telegram-аккаунтов у россиян

Когда в роли приманки используются игрушки, дети особенно уязвимы из-за своей доверчивости.Мошенники начали использовать популярные среди россиян игрушки в виде зубастых монстров Лабубу для кражи Telegram-аккаунтов.
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