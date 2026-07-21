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«Скучно три дня дома»: Шура признался, что не может отдыхать без сцены и обустроил караоке

«Скучно три дня дома»: Шура признался, что не может отдыхать без сцены и обустроил караоке

Певец Шура в беседе с «Пятым каналом» неожиданно признался: усталость у него вызывает не напряжённый график, а, напротив, его отсутствие.

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