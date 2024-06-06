Шандалович оценил заседание Парламентской Ассоциации Северо-Запада

На заседании парламентариев в Пскове были обсуждены около 40 вопросов В четверг, 6 июня, на базе Псковского областного Собрания депутатов состоялась 65-я Конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.
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