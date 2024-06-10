Американский сенатор призвал признать Россию «государством-спонсором терроризма» и рассказал о реакции Зеленского Американский сенатор призвал признать Россию «государством-спонсором терроризма» и рассказал о реакции ЗеленскогоАмериканский сенатор Линдси Грэм, включенный в России в список террористов и экстремистов, никак не уймется и вновь призывает власти США признать Россию «государством-спонсором терроризма».
Комментарии
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Misha Glusch
пидосенатор
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21 час.
Владимир Кедров
Поймать этого козла и повесить за я...ца, тварь англосаксовская...
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21 час.
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