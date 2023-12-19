АС

Анатолий Страшко

Я уверен был в умышленном сохранении именно нами этого плацдарма. А Путин только подтвердил мою уверенность. Ведь там перемалывают отнюдь не малолеток неподготовленных. Там перемалывают их цвет военных. И самое главное - мы видим какой ценой Зе с камарильей пытаются показать свои возможности Западу. Дескать, видите - уже плацдарм создали и с ним ничего не могут сделать орки. А скоро и начнём с плацдарма и до Москвы, не говоря уже о Крыме. Залужный это хорошо видит. Ну, а куда ему деваться. Он с медалью наше учебное заведение заканчивал. Понимает, что жизнь короткая, а он влип. Надо терпеть и думать как выжить и семью спасти. А эта Усраина ему до одного места со всеми Куевскими жидами. Ха, полосочка берега, которая несколькими бомбами 5000 кг может быть превращена в болото, или даже в мелкую протоку. Ну разве не так?