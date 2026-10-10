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Спорт Уик-Энд

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Мария Иванова установила рекорд России на чемпионатах мира по дзюдо

Мария Иванова установила рекорд России на чемпионатах мира по дзюдо

Россиянка Мария Иванова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо в Баку (Азербайджан) в категории свыше 78 кг.

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