и кто же их тащит в Россию?

Невозможно без улыбки, а местами и громкого смеха, наблюдать за тем, как ведут себя некоторые известные медийные личности.
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