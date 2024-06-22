Зампред Совбеза Дмитрий Медведев завел Telegram-канал на английском языке. Об этом он сообщил в соцсети X*, в шутку сравнив его с применением мощной авиабомбы.
Медведев завел Telegram на английском и сравнил его с бомбой ФАБ-3000
Комментарии
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Eduard
На Западе в шоке,Медведев знает английский!
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16 час.
Eduard
Маску как эта мысля пришла? Хотя,знаете ему это могут и навязать ЦРУ,АНБ например! Там тоже в Америке не всё так просто!
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16 час.
Eduard
На Западе думают,что если они нам прзволят писать в месенжерах или еще где,то им подарим Украину и Россию? Не дороговато?
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16 час.
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