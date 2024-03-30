Минобороны: За неделю в плен сдались 18 украинских военных

Военное ведомство опубликовало новую сводку о ходе СВО. Вооруженные Силы РФ за минувшую неделю уничтожили 18 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня и пять радиолокационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей.