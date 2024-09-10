Боец ВС РФ смог сбить украинский FPV-дрон, в последний момент бросив в него свой автомат. К вопросу об оснащении пехоты дробовиками, средствами РЭБ.
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Боец ВС РФ смог сбить украинский FPV-дрон, в последний момент бросив в него свой автомат. К вопросу об оснащении пехоты дробовиками, средствами РЭБ.
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